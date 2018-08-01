Под Брянском выезжавший с АЗС водитель отправил девушку в больницу

30-летняя девушка ранена в результате аварии в Брянском районе.

ДТП произошло 2 августа около 10.25 на 130-м километре трассы Орел – Смоленск, сообщает областная ГИБДД.

45-летний водитель Mercedes-Benz выезжал с АЗС «Держава» и протаранил Mazda 3, 30-летняя водитель которой двигалась по главной дороге от Брянска в сторону Смоленска.

Девушку-водителя госпитализировали с ушибом мягких тканей лица слева, ушибом и ссадинами правого предплечья, ушибом грудной клетки слева и ссадинами в области левой ключицы.