Девушка сломала нос в ДТП на Горбатова в Брянске

27-летняя девушка получила лицевую травму в результате аварии в Брянске.

Как сообщает городской ОГИБДД, ДТП произошло 1 августа. Около 22.45 у дома № 15 по улице Горбатова в Советском районе столкнулись Mercedes-Benz и BMW 116i.

2 августа пассажирка BMW обратилась в больницу. Медики диагностировали у нее перелом костей носа.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.