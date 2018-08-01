В Навле водитель Hyundai Elantra влетел в дерево

Жители дома №5, расположенного на улице 2-й Смоленский ручей, выражают негодование по поводу состояния подъездов, лифта, а также самого двора, сообщает интернет-издание Smollenta.

Трагедия едва не произошла в деревне Чижовка Рославльского района 3 августа, пострадали два легковых автомобиля, сообщил паблик ЧП. Десногорск. Рославль в соцсети.

Как сообщает областная ГИБДД, 2 августа около 2.20 на улице Чапаева водитель Hyundai Elantra, который ехал от улицы Ленина к улице Березинка, правым передним колесом съехал на грунтовую обочину и врезался в дерево.

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30 тысяч домовладельцев Брянщины получили оптику от «Ростелекома» Телекоммуникационными услугами от «Ростелекома» уже пользуются жители 30 тысяч частных домов в 39 населённых пунктах Брянской области. За первое полугодие 2018 года «Ростелеком» обеспечил высокоскоростным доступом в интернет 10 тысяч домов в 11 городах и сёлах региона. Для этого провайдер провёл оптику в частные дома по технологии GPON (гигабитная пассивная оптическая сеть).

Брянскэнерго - ответственный налогоплательщик Брянской области В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги исполнения налоговых обязательств за 6 месяцев 2018 года. За отчетный период филиал отчисления в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды составили 276,6 млн. рублей.

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