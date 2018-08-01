21-летнему брянцу грозит 4 года за секс со школьницей

21-летнего жителя Комаричского района обвинили в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, в феврале молодой человек вступил в интимную связь с 15-летней школьницей, заведомо зная о ее возрасте.

Уголовное дело возбудили по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Жителю Комаричского района грозит до четырех лет заключения.