На Делегатской в Брянске сгорел гараж

Вечером 3 августа произошел пожар в Бежицком районе Брянска.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в седьмом часу загорелся частный гараж по улице Делегатской. Пожарные прибыли на место в 16.50, через 10 минут после вызова. К этому времени гараж горел по всей площади – пожарные запросили дополнительную помощь.

Потушить пожар удалось в 17.11. По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.