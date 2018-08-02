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На Делегатской в Брянске сгорел гараж

Опубликовано Сегодня, 10:26

Вечером 3 августа произошел пожар в Бежицком районе Брянска.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в седьмом часу загорелся частный гараж по улице Делегатской. Пожарные прибыли на место в 16.50, через 10 минут после вызова. К этому времени гараж горел по всей площади – пожарные запросили дополнительную помощь.

Потушить пожар удалось в 17.11. По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

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