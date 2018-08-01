В лобовом ДТП под Брянском погиб 23-летний парень

Трагедия едва не произошла в деревне Чижовка Рославльского района 3 августа, пострадали два легковых автомобиля, сообщил паблик ЧП. Десногорск. Рославль в соцсети.

Одно из местных агентств недвижимости разместило на своем сайте объявление о том, что продается здание Смоленского гуманитарного университета (СГУ).

Авария с участием иномарки Volkswagen Polo и мопеда случилась в поселке Кардымово на улице Ленина 3 августа; в итоге пострадал водитель двухколесного транспорта, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Авария произошла 3 августа около 3.00 на 349-м километре трассы Украина. По предривательной информации ГИБДД Брянской области, 29-летний водитель «ВАЗ-217030», двигаясь со стороны Москвы к Брянску, отвлекся от управления, выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen Polo под управлением 37-летнего водителя. Затем «ВАЗ» вылетел в левый кювет и перевернулся. 23-летний пассажир «ВАЗа» умер от травм. 21-летнюю пассажирку «ВАЗа» госпитализировали с оскольчатым переломом L-3 позвонка с компрессией корешков спинного мозга.

Один человек погиб, один ранен в результате ДТП в Брянском районе.

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