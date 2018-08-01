В Брянске 52-летняя водитель «ВАЗа» сбила 18-летнюю мотоциклистку

Трагедия едва не произошла в деревне Чижовка Рославльского района 3 августа, пострадали два легковых автомобиля, сообщил паблик ЧП. Десногорск. Рославль в соцсети.

Одно из местных агентств недвижимости разместило на своем сайте объявление о том, что продается здание Смоленского гуманитарного университета (СГУ).

Авария с участием иномарки Volkswagen Polo и мопеда случилась в поселке Кардымово на улице Ленина 3 августа; в итоге пострадал водитель двухколесного транспорта, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Как сообщает областная ГИБДД, 3 августа около 8.50 на улице Волочаевской 52-летняя женщина – водитель «ВАЗ-111730», двигаясь по второстепенной дороге, сбила 18-летнюю девушку – водителя мотоцикла QJ Stels Flame 200, которая ехала по главной по улице Белорусской.

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30 тысяч домовладельцев Брянщины получили оптику от «Ростелекома» Телекоммуникационными услугами от «Ростелекома» уже пользуются жители 30 тысяч частных домов в 39 населённых пунктах Брянской области. За первое полугодие 2018 года «Ростелеком» обеспечил высокоскоростным доступом в интернет 10 тысяч домов в 11 городах и сёлах региона. Для этого провайдер провёл оптику в частные дома по технологии GPON (гигабитная пассивная оптическая сеть).

Брянскэнерго - ответственный налогоплательщик Брянской области В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги исполнения налоговых обязательств за 6 месяцев 2018 года. За отчетный период филиал отчисления в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды составили 276,6 млн. рублей.

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