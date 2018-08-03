В Большом Полпино сгорела машина

В ночь на 5 августа сгорела легковая машина в Володарском районе Брянска.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, пожар произошел в начале второго на улице Кирова в поселке Большое Полпино.

Пожарные добирались до места вызова 10 минут, прибыв в 1.19. К этому времени автомобиль горел по всей площади.

Машину потушили в 1.32. По данным МЧС, пострадавших нет. Причину возгорания предстоит установить.