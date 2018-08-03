В Брянске маршрутчик на красный протаранил иномарку: ранена пенсионерка

Пожилая женщина ранена в ДТП с участием маршрутного такси в Брянске.

Как сообщает областная ГИБДД, 3 августа около 20.20 на улице Фокина 50-летний водитель Citroёn Jumper, маршрутки № 69, двигаясь в правом ряду от улицы Крахмалева к проспекту Ленина, пролетел на красный сигнал светофора и врезался в Renault Duster. 32-летняя водитель легковой иномарки ехала на зеленый по проспекту Станке Димитрова от улицы Советской в сторону Красноармейской.

В результате аварии пострадала 77-летняя пассажирка маршрутки – ее госпитализировали с ушибами мягких тканей головы.