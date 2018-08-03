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На бульваре Щорса в Брянске горели цистерны

Опубликовано Сегодня, 10:14

Крупный пожар произошел поздно вечером 4 августа в Володарском районе Брянска.

Как сообщает ГУ МЧС по Брянской области, в начале двенадцатого загорелись цистерны на бульваре Щорса.

Пожарные прибыли на место в 23.45, через 10 минут после вызова. К этому времени горели две цистерны, огонь мог распространиться на соседние.

Пожар потушили в 0.13 5 августа. По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

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