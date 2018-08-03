Под Жуковкой столкнулись два большегруза: один в кювете, у водителя инсульт

Трагедия едва не произошла в деревне Чижовка Рославльского района 3 августа, пострадали два легковых автомобиля, сообщил паблик ЧП. Десногорск. Рославль в соцсети.

Одно из местных агентств недвижимости разместило на своем сайте объявление о том, что продается здание Смоленского гуманитарного университета (СГУ).

Авария с участием иномарки Volkswagen Polo и мопеда случилась в поселке Кардымово на улице Ленина 3 августа; в итоге пострадал водитель двухколесного транспорта, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

ДТП с участием «ВАЗа» и трамвая произошло 4 августа на улице Смольянинова в областном центре, сообщил паблик drive 2 smolensk в соцсети.

Пожар в пристройке к ремонтной мастерской, расположенной на 7-м километре Рославльского шоссе в Смоленске, случился 3 августа, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

52-летний водитель MAN с полуприцепом, двигаясь со стороны Смоленска к Брянску, утратил контроль над управлением, выехал на встречную полосу врезался в фуру Volvo с полуприцепом. Затем MAN вылетел в кювет и перевернулся.

Один человек пострадал в результате столкновения двух большегрузов в Жуковском районе.

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