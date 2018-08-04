На Куйбышева в Брянске неизвестный водитель сбил мотоциклиста

В Бежицком районе Брянска произошла авария с участием автомобиля и мотоцикла.

Как сообщает областная ГИБДД, 4 августа около 16.20 на улице Куйбышева неизвестный водитель неустановленного транспорта, двигаясь по улице Литейной с левым поворотом на Куйбышева, не уступил дорогу и врезался в мотоцикл Suzuki GSXR750 под управлением 27-летнего водителя, который ехал по главной – прямо, по улице Литейной.

При резком торможении мотоцикл перевернулся. Виновник аварии скрылся.

Мотоциклист получил рваную рану левой голени, ссадины конечностей и ушибы мягких тканей головы. У его 28-летнего пассажира ушибы мягких тканей головы, ссадины конечностей, туловища и повреждение правой ключицы.