Поиск по сайту

На Куйбышева в Брянске неизвестный водитель сбил мотоциклиста

Опубликовано Вчера, 18:15

В Бежицком районе Брянска произошла авария с участием автомобиля и мотоцикла.

 

Как сообщает областная ГИБДД, 4 августа около 16.20 на улице Куйбышева неизвестный водитель неустановленного транспорта, двигаясь по улице Литейной с левым поворотом на Куйбышева, не уступил дорогу и врезался в мотоцикл Suzuki GSXR750 под управлением 27-летнего водителя, который ехал по главной – прямо, по улице Литейной.

При резком торможении мотоцикл перевернулся. Виновник аварии скрылся.

Мотоциклист получил рваную рану левой голени, ссадины конечностей и ушибы мягких тканей головы. У его 28-летнего пассажира ушибы мягких тканей головы, ссадины конечностей, туловища и повреждение правой ключицы.

 1260
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Двое подростков и трое взрослых ранены в ДТП в Бежицком районе Брянска
  • Под Злынкой пьяный водитель Volkswagen вылетел в кювет: у пассажира переломы
  • В Брянске мотоциклист ушиб органы паха при столкновении с Toyota Corolla
  • В Брянске таксист протаранил BMW: три человека в больнице
  • В Брянске девушка на «ВАЗе» сбила мотоциклиста
    •
    Новости регионов
    На водоеме ТЭЦ-2 в Смоленском районе обнаружили тело 24-летнего парня
    18:28:00 05-08-2018
    24-летний молодой человек утонул на озере ТЭЦ-2 в Смоленском районе 5 августа, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.
    Серьезное ДТП с большегрузами случилось на трассе «М1» в Вяземском районе
    18:10:22 05-08-2018
    Водитель фуры Scania погиб во время аварии, которая случилась 5 августа в Вяземском районе на трассе «М-1», сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
    Крупный пожар случился в ремонтной мастерской на Рославльском шоссе
    20:46:45 04-08-2018
    Пожар в пристройке к ремонтной мастерской, расположенной на 7-м километре Рославльского шоссе в Смоленске, случился 3 августа, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
    Легковушка угодила под трамвай на улице Смольянинова
    18:03:55 04-08-2018
    ДТП с участием «ВАЗа» и трамвая произошло 4 августа на улице Смольянинова в областном центре, сообщил паблик drive 2 smolensk в соцсети.
    В поселке Кардымово мопед влетел в иномарку Volkswagen
    15:42:07 04-08-2018
    Авария с участием иномарки Volkswagen Polo  и мопеда случилась в поселке Кардымово на улице Ленина 3 августа; в итоге пострадал водитель двухколесного транспорта, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
    Что будет вместо СГУ? Здание вуза выставлено на продажу
    17:01:19 03-08-2018
    Одно из местных агентств недвижимости разместило на своем сайте объявление о том, что продается здание Смоленского гуманитарного университета (СГУ).
    Лента новостей
    Вчера, 18:26
    Под Брянском столкнулись Hyundai и «Лада»: водитель «Лады» погиб
    Вчера, 18:15
    На Куйбышева в Брянске неизвестный водитель сбил мотоциклиста
    Вчера, 17:37
    Под Жуковкой столкнулись два большегруза: один в кювете, у водителя инсульт
    Вчера, 17:05
    В Клетне перевернулся мотоцикл: 56-летний водитель погиб
    Вчера, 10:14
    На бульваре Щорса в Брянске горели цистерны
    Вчера, 10:09
    В Брянске маршрутчик на красный протаранил иномарку: ранена пенсионерка
    Вчера, 09:55
    В Большом Полпино сгорела машина
    4-08-2018, 15:27
    В Брянске 52-летняя водитель «ВАЗа» сбила 18-летнюю мотоциклистку
    4-08-2018, 15:19
    В Брянске девушка на Suzuki сбила пешехода и протаранила машину
    4-08-2018, 15:09
    В лобовом ДТП под Брянском погиб 23-летний парень
    4-08-2018, 11:26
    На Городищенской горке в Брянске укладывают щебень
    4-08-2018, 11:21
    Брянское «Динамо» обыграло «Калугу»
    4-08-2018, 10:51
    В Брянске пустят маршрутку до «Деснаграда»
    4-08-2018, 10:33
    В Бежице капитально ремонтируют улицу Федюнинского
    4-08-2018, 10:26
    На Делегатской в Брянске сгорел гараж
    3-08-2018, 19:00
    Брянцы загадают желания на фестивале водных фонариков
    3-08-2018, 18:20
    Жителя Брянской области пытаются положить в больницу через суд
    3-08-2018, 17:40
    Под Жуковкой перевернулся мопед: ранен подросток
    3-08-2018, 17:00
    Рок-музыканты съедутся в Трубчевск на фестиваль
    3-08-2018, 16:20
    В Навле водитель Hyundai Elantra влетел в дерево
    3-08-2018, 15:40
    Прощание с Виктором Дакше пройдет в Брянском кафедральном соборе
    3-08-2018, 15:00
    21-летнему брянцу грозит 4 года за секс со школьницей
    3-08-2018, 14:20
    Умер экс-глава администрации Брянска Виктор Дакше
    3-08-2018, 13:40
    5 августа в Фокинском районе Брянска перекроют движение
    3-08-2018, 13:00
    Девушка сломала нос в ДТП на Горбатова в Брянске
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    3-08-2018, 17:06
    День поля. Как это было
    3-08-2018, 13:31
    Время отправления электричек на Жуковском направлении изменится с 7 по 11 августа
    3-08-2018, 09:15
    Губернатор Брянской области встретился с делегацией Могилевской области
    1-08-2018, 20:00
    Александр Богомаз: «Новый Энергоцентр Клинцовской ТЭЦ позволит обеспечить надежное и бесперебойное снабжение жителей Клинцов электроэнергией и теплом»
    1-08-2018, 19:00
    Александр Богомаз посетил строительную площадку Кафедрального собора в честь Богоявления Господня в Клинцах
    Актуальные темы
    Политика О главном
    Губернатора, членов брянского правительства и депутатов хотят лишать пенсий за преступления
    Новости Общество
    Жителя Брянской области пытаются положить в больницу через суд
    Новости Происшествия
    Под Жуковкой столкнулись два большегруза: один в кювете, у водителя инсульт
    Новости Общество
    Прощание с Виктором Дакше пройдет в Брянском кафедральном соборе
    Новости Происшествия
    21-летнему брянцу грозит 4 года за секс со школьницей
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Как отличить рекламу от объявления?

    Заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий Брянского УФАС Наталья Александровна Новикова разъяснила, что не является рекламой.

    Ростелеком новости
    30 тысяч домовладельцев Брянщины получили оптику от «Ростелекома»

    Телекоммуникационными услугами от «Ростелекома» уже пользуются жители 30 тысяч частных домов в 39 населённых пунктах Брянской области. За первое полугодие 2018 года «Ростелеком» обеспечил высокоскоростным доступом в интернет 10 тысяч домов в 11 городах и сёлах региона. Для этого провайдер провёл оптику в частные дома по технологии GPON (гигабитная пассивная оптическая сеть).
    РЖД новости
    В Брянске в День железнодорожника пройдут спортивные мероприятия и выступления творческих коллективов

    В Брянске в День железнодорожника пройдут спортивные мероприятия и выступления творческих коллективов В первое воскресенье августа, 5 числа, железнодорожники встретят свой профессиональный праздник – День железнодорожника.
    МРСК новости
    Брянскэнерго - ответственный налогоплательщик Брянской области

    В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги исполнения налоговых обязательств за 6 месяцев 2018 года. За отчетный период филиал отчисления в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды составили 276,6 млн. рублей.

    РЖД новости
    От квартиры до участка: выбери свое

    От квартиры до участка: выбери своеГК «Надежда» строит надежное и качественное жилье, которое располагает всей необходимой инфраструктурой для жизни. Это не только многоэтажные дома с квартирами повышенного комфорта, но и уютные загородные таунхаусы, а также земельные участки по привлекательным ценам, где можно построить дом своей мечты.


    Опора России
    В Брянске стартовал Федеральный проект.

    В Брянске стартовал Федеральный проект.12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.