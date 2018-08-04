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На Литейной в Брянске сгорел ларек

Опубликовано Сегодня, 08:00

5 августа произошел пожар в Бежицком районе Брянска.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в начале двенадцатого ночи загорелся торговый ларек по улице Литейной.

Пожарные прибыли на место в 23.28, через пять минут после вызова. Очаг возгорания находился внутри киоска – пламя распространилось на площади 5 квадратных метров.

Пожар потушили в 23.33. По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.


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