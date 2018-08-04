В пятиэтажке в центре Брянска горела квартира

Житель Смоленска выразил негодование по поводу свалки бытового мусора, которая образовалась у символики города, сообщил паблик «Черный список. Смоленск» в соцсети.

Ночью 6 августа в областном центре на улице Свердлова произошло ДТП с двумя иномарками, сообщил паблик drive 2 smolensk в соцсети.

Авария с автомобилем Porsche Cayenne произошла 5 августа в Рославле, об этом сообщают свидетели в соцсети.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в двенадцатом часу загорелась квартира в пятиэтажном доме по улице Пролетарской. Пожарные ехали на вызов четыре минуты, прибыв в 23.50. К этому времени пламя распространилось на площади 1 квадратный метр. В 0.10 пожар потушили.

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