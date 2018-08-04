Женщина устроила тройное ДТП под Брянском: двое ранены
Два человека пострадали в результате аварии в Брянском районе.
Как сообщает областная ГИБДД, 4 августа около 12.50 на 132-м километре трассы Орел – Смоленск 39-летняя женщина за рулем Ford Focus на перекрестке неравнозначных дорог, двигаясь от Толмачево с левым поворотом к Мичуринскому, не уступила дорогу и протаранила Volkswagen Polo. 33-летняя водитель Volkswagen ехала от Мичуринского к Брянску. От удара она вылетела на встречную полосу и врезалась в Hyundai Getz под управлением 56-летнего водителя.
Женщина – водитель Volkswagen Polo получила ушиб мягких тканей головы. У ее 62-летней пассажирки ушиб грудной клетки слева.
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