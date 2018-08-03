В Брянске снова пропала пенсионерка-«путешественница» Любовь Ерошкина

В Брянске в очередной раз ушла из дома 71-летняя Любовь Ерошкина.

Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт», дезориентированная пенсионерка, нуждающаяся в медицинской помощи, пропала 3 августа. Ее искала полиция и добровольцы.

Уже к вечеру этого же дня в отряде сообщили, что Любовь Ерошкину удалось найти живой.

Напомним, ранее пожилая женщина не раз уходила из дома. Ее находили на городских улицах и в лесу, где она в одиночестве зимой провела почти сутки.