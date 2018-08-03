Житель брянского села получил 8 лет за смерть 29-летней подруги

Авария с автомобилем Porsche Cayenne произошла 5 августа в Рославле, об этом сообщают свидетели в соцсети.

Жители улиц Октябрьской революции и переулка Смирнова просидят 7 августа без холодной воды, об этом сообщили в пресс-службе «Горводоканала».

Рославльские правоохранители задержали за кражу 33-летнюю местную жительницу, женщину подозревают в похищении документа у знакомого, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария с участием иномарки Ford Focus и трактора случилась в Кардымовском районе на трассе «Смоленск-Вязьма», сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Заключенный самарской колонии, мужчина 33-х лет, пойдет под суд за мошенничество, которое он совершил в отношении жительницы Смоленска, сообщила пресс-служба УМВД региона.

Суд приговорил жителя Негино к восьми годам колонии строгого режима. Приговор в силу еще не вступил.

Как сообщает областная прокуратура, 10 ноября 2017 года мужчина жестоко избил 29-летнюю подругу. Спустя два дня девушка умерла.

Жителя села Негино Суземского района признали виновным в причинении смерти по неосторожности своей сожительнице.

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