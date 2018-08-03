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Под Карачевом в ДТП погиб пешеход – 22-летний водитель скрылся

Опубликовано Сегодня, 13:40

Смертельная авария произошла 5 августа в Карачевском районе.

Как сообщает областная ГИБДД, около 1.40 на улице Советской в деревне Лужецкая 22-летний водитель «ВАЗ-21150», двигаясь от Карачева в сторону поселка Ружное, сбил 29-летнего пешехода, который шел в попутном направлении. Пешеход погиб от травм.

Водитель с места ДТП скрылся – его личность впоследствии установили полицейские.

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