Полиция ищет очевидцев гибели 23-летнего пассажира «Приоры» под Брянском

Полиция разыскивает очевидцев смертельной аварии в Брянском районе.

Напомним, 3 августа около 3.00 на 349-м километре трассы М-3 «Украина» 29-летний водитель «Лады Приоры» выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen Polo. Затем «ВАЗ» вылетел в левый кювет и перевернулся.

23-летний пассажир «Приоры» умер в больнице. Также пострадала 21-летняя пассажирка «Лады».

Очевидцев и всех, кто располагает о ДТП какой-либо информацией, просят обратиться в полицию по адресу: Брянск, проспект Московский, 61а, кабинет 8. Телефон 8 (4832) 67-03-64.