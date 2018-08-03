В Брянске 22-летний водитель Mazda врезался в забор и сбил девушку

22-летний водитель Mazda 3 устроил ДТП в центре Брянска.

Как сообщает областная ГИБДД, 5 августа около 5.20 на улице Фокина автомобилист, двигаясь в сторону проспекта Ленина, протаранил железное ограждение, а затем сбил 28-летнюю девушку, которая стояла на тротуаре за ограждением.

Девушка получила ушиб мягких тканей в области таза – медики отпустили ее с назначением лечения.