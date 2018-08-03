Под Брянском из Десны достали тело 56-летнего мужчины

В Десне в Брянском районе обнаружили тело 56-летнего мужчины.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, около 15.00 тело из Десны в поселке Хотылево, в необорудованном для купания месте, подняли водолазы Брянского пожарно-спасательного центра.

На месте работали восемь человек, было задействовано четыре единицы техники.

Причины и обстоятельства гибели мужчины устанавливаются.