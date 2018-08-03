25-летний житель Клинцов избил сотрудника Росгвардии

В Клинцах молодой человек избил сотрудника Росгвардии.

Как сообщили в региональном СУ СК РФ, ночью 24 июня 25-летний житель Клинцов находился в кафе на улице Дзержинского. Выпив, он спровоцировал конфликт с посетителями увеселительного заведения.

Когда по вызову администратора прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, дебошир у входа ударил одного из правоохранителей кулаком в лицо. Конец конфликту положили физическая сила в отношении жителя Клинцов и надетые на него специальные средства – наручники, пояснили в следственном управлении.

Уголовное дело возбудили о применении насилия к представителю власти – материалы направили в суд. Молодому человеку грозит до пяти лет заключения.