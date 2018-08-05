В Почепе 17-летняя девушка сломала лонную кость в ДТП

17-летняя девушка получила тяжелы травмы в результате аварии в Почепе.

Как сообщает областная ГИБДД, ДТП произошло 5 августа около 2.00 на улице Мира.

17-летний водитель Ford Focus, двигаясь от улицы Красноармейской в сторону поселка Громыки, не справился с управлением – машина вылетела на обочину и врезалась в дерево.

17-летнюю пассажирку иномарки госпитализировали с закрытым переломом лонной кости справа без смещения, ушибом и ссадинами мягких тканей лица, тела и левой руки, закрытым переломом головки 4-го пальца левой кисти, черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.