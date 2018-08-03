Брянец получил 12 лет особого режима за убийство в садовом обществе «Заречное»

34-летний житель Почепского района убил 54-летнего жителя Брянска и угнал его грузовик.

Напомним, убийство было совершено 22 февраля в садовом обществе «Заречное» в Советском районе Брянска. Житель Почепского района выпивал со знакомым, когда пришел 51-летний брат владельца дачи и начал выпроваживать гостя.

Оскорбившись, тот до смерти забил его стеклянной бутылкой и топором по голове и другим частям тела. Затем он угнал грузовик убитого, но застрял в снегу и бросил машину.

Ранее житель Почепского района уже был судим за преступление против жизни и освободился из лишь в декабре 2017 года.

Суд приговорил его к 12 годам колонии особого режима.