Бизнесмен лишил жителей Брянска 1,5 миллиона рублей

В Брянске 48-летний бизнесмен обманул клиентов.

Как сообщает региональная прокуратура, с октября 2012 года по сентябрь 2013 года коммерческий директор компании по производству деревянных строительных конструкций по договорам подряда лишил пятерых человек 1,5 миллиона рублей. Работы выполнены не были.

Уголовное дело в отношении предпринимателя, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности, возбудили по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере». Его рассмотрит Советский районный суд Брянска.