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14 брянцев перевели кемеровскому мошеннику более 1 миллиона рублей

Опубликовано Сегодня, 11:00

Кемеровский мошенник обманывал доверчивых жителей Брянска.

Как сообщает региональная прокуратура, 34-летний мужчина, ранее судимый, из Кемеровской области звонил на номера жителей Брянска и представлялся их родственником, якобы попавшим в беду.

Затем, меняя тембр голоса и представляясь уже сотрудником правоохранительных органов, он требовал денег за освобождение родственника от уголовной ответственности. Суммы варьировались от 10 тысяч до 183 тысяч рублей.

С октября 2017 года по февраль 2018 года 14 брянцев, 10 из которых – пенсионеры, через кассовые терминалы перевели злоумышленнику более 14 миллиона рублей.

Уголовное дело расследовалось по статье «Мошенничество». Его рассмотрит Бежицкий районный суд Брянска.

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