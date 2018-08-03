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На Абашева в Брянске горела квартира

Опубликовано Сегодня, 11:30

В ночь на 7 августа произошел пожар в Володарском районе Брянска.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в первом часу загорелась мебель в квартире по улице Абашева. Прибыв на место в 0.42, через 10 минут после вызова, пожарные обнаружили, что пламя распространилось на площади 0,5 квадратных метра.

Мебель потушили в 1.04. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

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