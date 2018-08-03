На Абашева в Брянске горела квартира

После проведения проверок пожарной безопасности в «Гамаюне» в областном центре закрылся клуб восточных единоборств «Будокан».

Маленькую самку зубра Смурку, которая появилась на свет в «Смоленском Поозерье» в 2016-м году, удочерили жители Москвы – Мария Уранова и Антонина Лаврентьева, сообщила пресс-служба национального парка.

Смоленские следователи возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины, ранее судимого, который пребывает в Жуковском психоневрологическом доме-интернате; мужчину подозревают в убийстве, сообщает пресс-служба областного ведомства.

По статье 159 УК РФ (мошенничество) осуждён Выгоничским судом водитель (теперь уже бывший) ООО «Брянская мясная компания» 53-летний Григорий Галечин. За время командировки он оформил себе «липовых» путевых листов на 21,5 тыс. рублей.

7 августа около двух часов ночи жителей ярцевской пятиэтажки, расположенной на улице Автозаводской, пришлось эвакуировать из-за пожара, который произошел по вине курильщиков.

Бывший кредитный специалист, 26-летняя девушка, пойдет под суд за присваивание денег, которые принадлежали фирме по выдаче микрозаймов, расположенной в Рославле, сообщила пресс-служба УМВД региона.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в первом часу загорелась мебель в квартире по улице Абашева. Прибыв на место в 0.42, через 10 минут после вызова, пожарные обнаружили, что пламя распространилось на площади 0,5 квадратных метра.

В ночь на 7 августа произошел пожар в Володарском районе Брянска.

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