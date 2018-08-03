В Севском районе подростки обокрали учителя и валили вину друг на друга

Двое подростков совершили кражу в Севском районе и попытались избежать ответственности.

Как сообщает региональное УМВД, жители поселка Владимировка 16 и 17 лет ночью возвращались из клуба. По пути они заглянули во двор бывшего учителя местной школы.

Плоскогубцами они перекусили проволоку, которой была закрыта калитка, и вынесли металлические изделия и рыболовные снасти на 11 тысяч рублей. Украденное подростки поделили между собой и спрятали дома.

Во время расследования они обвиняли друг друга, давали противоречивые показания. Также работе полицейских активно противодействовала мать одного из них. Несмотря на это, дело довели до суда.

Каждому из молодых людей грозит до пяти лет заключения.