Под Дубровкой водитель «Мазды» въехал в «КамАЗ»: двое ранены

Два человека пострадали в результате аварии в Дубровском районе.

Как сообщает областная ГИБДД, 6 августа около 19.00 на 212-м километре трассы Орел – Смоленск 26-летний водитель Mazda 3, двигаясь в сторону Брянска, при несоблюдении дистанции врезался в попутный «КамАЗ» с прицепом под управлением 54-летнего водителя.

54-летнюю пассажирку легковой иномарки госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. 29-летняя пассажирка Mazda получила ушиб левого плечевого сустава и правой голени.