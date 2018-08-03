В Брянске женщина на дорогой иномарке сбила 71-летнего велосипедиста

Бывший кредитный специалист, 26-летняя девушка, пойдет под суд за присваивание денег, которые принадлежали фирме по выдаче микрозаймов, расположенной в Рославле, сообщила пресс-служба УМВД региона.

В 2018 году в Смоленской области планируют отремонтировать 113 километров трасс, кроме этого, приведут в порядок обочины дорог, тротуары и даже остановки транспорта.

Авария с участием иномарки Ford, минивэна Honda и Газели произошла на улице Свердлова в областном центре, сообщил паблик «Десногорск. Рославль» в соцсети.

Житель Смоленска выразил свое возмущение по поводу мусорки прямо у торгового центра «Макси» в областном центре, сообщил паблик «Черный список. Смоленск» в соцсети.

Дорогобужская полиция задержала 31-летнего мужчину, который подозревается в краже ценных вещей у жителя поселка Верхнеднепровский, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

43-летняя женщина за рулем Mercedes GLE 350d поворачивала на Ульянова с улицы III Интернационала и сбила 71-летнего велосипедиста.

ДТП произошло 6 августа около 13.10 на улице Ульянова в Бежицком районе, сообщает областная ГИБДД.

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