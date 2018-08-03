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Пьяный житель Клинцов отобрал велосипед у ребенка

Опубликовано Сегодня, 17:00

35-летний житель Клинцов отобрал велосипед у 14-летнего мальчика.

Как сообщает областная прокуратура, вечером 8 апреля на улице Новой в Клинцах пьяный мужчина с применением насилия открыто похитил у 14-летнего мальчика велосипед стоимостью 7 тысяч рублей.

Перед судом житель Клинцов предстал по обвинению в грабеже с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, и с угрозой применения такого насилия. Суд приговорил его к двум годам и одному месяцу колонии общего режима.

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