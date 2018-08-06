На Ромашина в Брянске сгорел гараж

7 августа сгорел гараж в центре Брянска.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, пожар произошел в начале шестого вечера на улице Ромашина в Советском районе. Пожарные добирались до места вызова восемь минут, прибыв в 17.18. Очаг возгорания находился внутри гаража.

Пожар потушили в 17.30. По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.