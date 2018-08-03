На Бежицкой в Брянске насмерть сбили неизвестного мужчину

Неизвестный мужчина погиб в результате ДТП в Брянске.

Как сообщает областная Госавтоинспекция, 7 августа около 0.00 на улице Бежицкой пешехода, который шел по проезжей части, сбил 28-летний водитель «Киа Рио», ехавший от улицы Объездной к улице Дуки.

Мужчина, чья личность пока не установлена, погиб от травм.