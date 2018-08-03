В Брянске водитель «ВАЗа» сбил 16-летнего велосипедиста на тротуаре

16-летний велосипедист пострадал в результате аварии в Советском районе Брянска.

Как сообщает областная ГИБДД, 7 августа около 20.20 на улице Калинина велосипедиста сбил 40-летний водитель «ВАЗ-21124». Автомобилист поворачивал на Калинина с улицы Горького. Молодой человек ехал по тротуару в попутном направлении.

Медики диагностировали у него размозженную рану пятого пальца левой кисти с повреждением сухожилий и открытый вывих средней фаланги с краевым переломом пятого пальца левой кисти.