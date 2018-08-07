Подозреваемая в краже в супермаркете задержана в Унечском районе

Брянские правоохранители задержали ранее неоднократно судимую 49-летнюю местную жительницу, подозреваемую в краже в супермаркете, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Как выяснилось, злоумышленница похитила их камеры хранения одного из супермаркетов два пакета с одеждой и обувью стоимостью 16 тысяч рублей.

Полиция провела расследование и в течение суток установила личность подозреваемой. Сейчас она в отделении, где на нее завели уголовное дело. Ей «светит» до пяти лет заключения.