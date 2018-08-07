В Трубчевске во время ДТП с «ВАЗом» пострадала девушка на мотоцикле

29-летняя девушка, находясь за рулем мотоцикла Honda AX-1, получила травмы после столкновения с автомобилем ВАЗ-21074, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.

Пострадавшую с множественными ушибами и ссадинами доставили в больницу.

Сама авария случилась 8 августа около двух дня на пересечении улиц Брянская и Воровского в Трубчевске.

По словам сотрудников ГИБДД, за рулем автомобиля «ВАЗ-21074» находилась 66-летняя женщина. Совершая поворот налево, она не уступила дорогу и сбила мотоцикл Honda AX-1.