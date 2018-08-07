Экс-директора брянского аэропорта подозревают в даче взятки

На бывшего директора ОАО «Международный аэропорт «Брянск» в столице России завели уголовное дело, его подозревают в даче взятки, сообщили брянские СМИ.

Как известно, руководитель аэропорта уже получал ранее три года заключения за мошенничество в особо крупном размере.

О возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 291 УК Р о даче взятки должностному лицу сообщило Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

По данным следователей, новое дело начали с обвинения во взяточничестве работником Ространснадзора, проводившего в аэропорту проверки и выявившего нарушения. Однако чтобы отсрочить устранение нарушений он запросил 100 тысяч рублей. Половину суммы ( 50 тысяч рублей) контролеру на банковскую карту перевел взяткодатель – т.е. бывший директор аэропорта «Брянск».

Согласно новому обвинению экс-руководителю аэропорта «светит» до восьми лет заключения.