Из задымленного дома спасен человек в Дубровском районе
Частный жилой дом, расположенный в деревне Немерь Дубровского района Брянской области, загорелся 9 августа около девяти часов утра, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
По указанному адресу выезжали спасатели. Прибыв на место, они обнаружили задымление внутри дома размеров 6 х 8 метров. В течение двадцати минут огнеборцы справились с пламенем, не дав ему распространиться дальше. Во время пожара был спасен один человек.
Эксперты установят причину возгорания.
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