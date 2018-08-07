Брянцу за квартирную кражу грозит до шести лет колонии

33-летний житель Брянска пойдет под суд за то, что похитил из квартиры 28-летнего парня большую сумму денег и ценные вещи, сообщила пресс-служба УМВД региона.

Потерпевший, возвратившись после работы домой, заметил, что дверь в квартиру приоткрыта. Говорит, - сразу понял, что в доме кто-то похозяйничал. По словам молодого человека, из жилища пропали кошелек со 120 тысячами рублей, модем и ноутбук.

Злоумышленник, ранее судимый мужчина, был задержан через сутки. Похищенную технику у него изъяли, а вот деньги – нет, потому что подозреваемый успел их потратить.

По его словам, попасть в квартиру не было проблемой, дверь, и без того хлипкую, выбил ногой.

Задержанному грозит до шести лет колонии.