Студент из Дятькова осужден за кибератаку на сайт госоргана

В Дятьковском городском суде 9 августа вынесли приговор в отношении 19-летнего студента, молодой человек обвиняется в киберпреступлении, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в ноябре 2017 года. Упомянутый молодой человек, разбирающийся в области компьютерных технологий, с помощью специальной программы устроил атаку на сайт государственного органа.

Действия молодого хакера зафиксировали сотрудники киберполиции.

«Обвинение было поддержано старшим помощником прокурора области по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Евгением Ситкаревым», - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Студента приговорили к 1 году лишения свободы условно.