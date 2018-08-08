В Фокино нетрезвый водитель осужден за аварию с пешеходом
Брянский суд приговорил жителя Фокино, который нетрезвым сел за руль и устроил аварию, к восьми месяцам колонии поселения.
Инцидент случился 19 ноября 2018 года. Нетрезвый водитель, находясь за рулем своего авто, сбил 23-летнего пешехода, который находился на краю дороги. В итоге потерпевший получил серьезные травмы.
Обвиняемый полностью во всем сознался. Согласно приговору, кроме отбывания срока в колонии, он должен заплатить еще 200 тысяч рублей морального ущерба. Также его лишили водительских прав сроком на два года.
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