В Брянской области зафиксировали свыше 8 тысяч преступлений с начала 2018 года

Отчет о состоянии преступности с января по июль 2018 года дала брянская прокуратура. Итог следующий: в регионе за этот период совершили 8 431 преступление.

За указанный период в области зафиксировали 754 преступления на тему наркотиков, а также 31 убийство.

48,4% из всего совершенного - похищения чужого имущества.

Больше всего неблагополучные в этом вопросе, заметили сотрудники прокуратуры, два района – Унечский и Рогнединский.

Относительно раскрываемости, по словам специалистов, она составила 62,4%. Третью часть всех преступлений совершают рецидивисты.

На 10% уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений.