В Брянске бомж ворвался в квартиру и избил и ограбил пенсионерку

В Брянске 33-летний бомж жестоко избил 57-летнюю пенсионерку и обокрал ее квартиру.

Как сообщает региональное УМВД, ранним утром 12 июня женщина приехала домой с железнодорожного вокзала. Она вошла в подъезд дома по улице Крахмалева и открыла дверь в квартиру. Внезапно на нее напал злоумышленник, который втолкнул ее в квартиру и начал избивать. Он сорвал с пенсионерки золотые серьги, две цепочки и вытащил из кармана мобильный телефон.

По данным Прокуратуры Брянской области, преступник душил пенсионерку полотенцем, в результате чего та потеряла сознание.

Грабителя задержали спустя три дня. Им оказался ранее неоднократно судимый 33-летний мужчина без определенного места жительства.

Он рассказал, что сидел в лестничном пролете, когда услышал звук поднимавшегося лифта. При виде вышедшей из него пожилой женщины он спонтанно решился на грабеж. Украденное он сбыл по дешевке, а вырученные деньги потратил.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Разбой», завершено – его рассмотрит Советский районный суд Брянска. Задержанному грозит до 15 лет заключения и крупный штраф.