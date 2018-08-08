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В Брянске бомж ворвался в квартиру и избил и ограбил пенсионерку

Опубликовано Сегодня, 12:30

В Брянске 33-летний бомж жестоко избил 57-летнюю пенсионерку и обокрал ее квартиру.

Как сообщает региональное УМВД, ранним утром 12 июня женщина приехала домой с железнодорожного вокзала. Она вошла в подъезд дома по улице Крахмалева и открыла дверь в квартиру. Внезапно на нее напал злоумышленник, который втолкнул ее в квартиру и начал избивать. Он сорвал с пенсионерки золотые серьги, две цепочки и вытащил из кармана мобильный телефон.

По данным Прокуратуры Брянской области, преступник душил пенсионерку полотенцем, в результате чего та потеряла сознание.

Грабителя задержали спустя три дня. Им оказался ранее неоднократно судимый 33-летний мужчина без определенного места жительства.

Он рассказал, что сидел в лестничном пролете, когда услышал звук поднимавшегося лифта. При виде вышедшей из него пожилой женщины он спонтанно решился на грабеж. Украденное он сбыл по дешевке, а вырученные деньги потратил.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Разбой», завершено – его рассмотрит Советский районный суд Брянска. Задержанному грозит до 15 лет заключения и крупный штраф.

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