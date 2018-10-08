В Брянске на остановке «Больница» человеку стало плохо в автобусе

В одной из соцсетей опубликовали фотографию с автобусом на остановке, из которого на носилках выносят человека.

На снимке также видно, что к транспорту подъехала машина скорой помощи. Инцидент, по словам очевидцев, произошел утром 8 октября на новостройке.

«Видимо, кому-то стало плохо. Стояла скорая, человека с автобуса выносили на носилках на остановке больница (новостройка)», - прокомментировала автор фото Татьяна Блинкова.

«На новостройке кому угодно плохо станет. Личный опыт», - поделилась Анастасия Львова.