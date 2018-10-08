В Брянске на остановке «Больница» человеку стало плохо в автобусе
В одной из соцсетей опубликовали фотографию с автобусом на остановке, из которого на носилках выносят человека.
На снимке также видно, что к транспорту подъехала машина скорой помощи. Инцидент, по словам очевидцев, произошел утром 8 октября на новостройке.
«Видимо, кому-то стало плохо. Стояла скорая, человека с автобуса выносили на носилках на остановке больница (новостройка)», - прокомментировала автор фото Татьяна Блинкова.
«На новостройке кому угодно плохо станет. Личный опыт», - поделилась Анастасия Львова.
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