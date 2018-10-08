Три пассажирки пострадали в аварии с такси в Брянске

29-летняя и две 23-летние жительницы Брянска, пассажирки такси Kia Rio, получили травмы во время ДТП с участием иномарки Mercedes-Benz 7 октября на проспекте Ленина в Брянске.

Инцидент случился в начале второго ночи. В отделе ГИБДД сообщили, что 29-летний парень авто Mercedes-Benz ехал с Грибоедова в сторону улицы Фокина и врезался в стоящий перед светофором Kia Rio.

«В результате ДТП 29-летняя пассажирка автомобиля Kia Rio с различными травмами – госпитализирована», - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Двоих 23-летних пассажирок автомобиля Kia Rio после оказания медицинской помощи отпустили домой с назначением лечения.