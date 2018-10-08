Житель поселка Выгоничи остался без дома

Возгорание в жилом доме в поселке Выгоничи случилось 9 октября.

Информацию о пожаре спасатели 26-й части и ОП «Удельные Уты» получили в 06:10. Сразу на место выехали огнеборцы на трех автоцистернах. Через семь минут они прибыли, как выяснилось, горела кровля по площади.

«На тушение работали два ручных пожарных ствола, звено газодымозащитной службы. Благодаря оперативным действиям подразделений было предотвращено дальнейшее распространение огня», - сообщили в пресс-службе МЧС региона.

В 06.35 загорание локализовали, в 07.05 ликвидировали. Пострадавших не было. Причину установят.