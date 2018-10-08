Троих продавцов астраханских торговых центров обманул житель Брянска

Правоохранители Астрахани завершили уголовное дело 26-летнего парня из Брянска, который подозревается в мошенничестве.

История произошла в конце апреля 2018 года. Житель Брянска прибыл в Астрахань на рыбалку. В начале мая перед отъездом домой он отправился на прогулку по городу. Зашел в один из торговых центров, где обратился к продавцу-консультанту «островка» по продаже аксессуаров с просьбой поменять ему пять тысяч рублей купюрами по одной тысяче. Девушка объяснила, мол, в кассе нет размена. В итоге парень попросил дать ему в долг три тысячи рублей. Поверив молодому человеку, продавщица передала ему из кассы банкноту в пять тысяч с условием возврата в течение получаса.

На следующий день по аналогичной схеме парень посетил торговый центр в Ленинском районе, где обратился к работнице детского развлекательного клуба. Девушка тоже заняла ему требуемую сумму. Поблагодарив ее, парень быстро исчез, и только через некоторое время потерпевшая поняла, что ее обманули, так как деньги она обратно и не получила.

Этажом ниже в этом же центре обвиняемый зашел в магазин парфюмерии и, убедив продавца, что работает в другом отделе торгового центра, получил еще три тысячи рублей.

«Благодаря подробным описаниям внешности злоумышленника, которое дали потерпевшие, сотрудники уголовного розыска задержали причастного к хищениям в крупном торговом центре, куда мужчина направился после обеда», - сообщили в пресс-службе МВД Астрахани.

По словам сотрудника астраханского следкома Георгия Датдеева, причиной совершения преступления подозреваемый назвал отсутствие денег. Не имея возможности рассчитаться за проживание и купить билеты на обратную дорогу в родной город, парень отправился по крупным торговым центрам.

Уголовное дело направили в прокуратуру Кировского района для утверждения обвинительного заключения.