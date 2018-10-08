В Бежице на дороге водители устроили беспредел
Видео нарушения правил дорожного движения в Бежице опубликовали в одной из соцсетей очевидцы 8 октября.
Запись показывает, как водитель автомобиял выскочил на встречку и едва не врезался в идущую машину. Инцидент произошел на улице 22 Съезда КПСС вечером. Автор ролика Александр Ермаков так прокомментировал случившееся: «Вождение по-брянски. Вчера вечером. Бежица, 22 съезда КПСС».
«А почему по-брянски? Выездов на встречу я сейчас могу накидать даже из культурной столицы и мало того — из цивилизованной Европы. Кстати, не помню, а со стороны Бума есть знаки, определяющие дальнейшее движение? 5.7.1 там есть?», - заметил Лаврентий Фандорин.
«А должен быть? Дорога-то там не с односторонним движением», - ответил Виктор Соколов.
«Да так, как у нас знаки располагаются, можно незнающему и не такое учудить, взять только дворец Железнодорожников», - подчеркнул Дмитрий Чистяков.
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