В Бежице на дороге водители устроили беспредел

Видео нарушения правил дорожного движения в Бежице опубликовали в одной из соцсетей очевидцы 8 октября.

Запись показывает, как водитель автомобиял выскочил на встречку и едва не врезался в идущую машину. Инцидент произошел на улице 22 Съезда КПСС вечером. Автор ролика Александр Ермаков так прокомментировал случившееся: «Вождение по-брянски. Вчера вечером. Бежица, 22 съезда КПСС».

«А почему по-брянски? Выездов на встречу я сейчас могу накидать даже из культурной столицы и мало того — из цивилизованной Европы. Кстати, не помню, а со стороны Бума есть знаки, определяющие дальнейшее движение? 5.7.1 там есть?», - заметил Лаврентий Фандорин.

«А должен быть? Дорога-то там не с односторонним движением», - ответил Виктор Соколов.

«Да так, как у нас знаки располагаются, можно незнающему и не такое учудить, взять только дворец Железнодорожников», - подчеркнул Дмитрий Чистяков.