В Володарском районе вышли на охоту «сливальщики»

Житель Брянска пожаловался в одной из соцсетей на то, что с его автомобиля 9 октября неизвестные слили бензин.

Инцидент произошел ночью. По словам Кирилла Макулина, по всей видимости, кражей занимаются молодые парни.

«Водители, будьте осторожны! Володарские сливальщики вышли на охоту», - сообщил Кирилл.

«У меня в одно время два аккумулятора сняли и набор ключей», - поделился Евгений Валяев.

«Опять за старое взялись, школота, наверное», - заметил Андрей Смирнов.

«Я один раз гонял на Романа Брянского, сливали двое в два часа ночи, третий сидел на шухере в авто, парни лет 20-23», - рассказал Дмитрий Баранчиков.

«По такой жизни - это только начало», - сообщил Евгений Лаврентьев.

«Ни при какой жизни нет права воровать. Значит, тачка есть, а на бензин денег нет? Пусть продадут машину и ездят на общественном транспорте», - подчеркнула Светлана Кострикова.