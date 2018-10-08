В Володарском районе вышли на охоту «сливальщики»
Житель Брянска пожаловался в одной из соцсетей на то, что с его автомобиля 9 октября неизвестные слили бензин.
Инцидент произошел ночью. По словам Кирилла Макулина, по всей видимости, кражей занимаются молодые парни.
«Водители, будьте осторожны! Володарские сливальщики вышли на охоту», - сообщил Кирилл.
«У меня в одно время два аккумулятора сняли и набор ключей», - поделился Евгений Валяев.
«Опять за старое взялись, школота, наверное», - заметил Андрей Смирнов.
«Я один раз гонял на Романа Брянского, сливали двое в два часа ночи, третий сидел на шухере в авто, парни лет 20-23», - рассказал Дмитрий Баранчиков.
«По такой жизни - это только начало», - сообщил Евгений Лаврентьев.
«Ни при какой жизни нет права воровать. Значит, тачка есть, а на бензин денег нет? Пусть продадут машину и ездят на общественном транспорте», - подчеркнула Светлана Кострикова.
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