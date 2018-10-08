Фургон задним ходом наехал в Унече на пожилую пенсионерку
77-летняя женщина-пешеход получила травмы, угодив под автомобиль «ГАЗ-2834FE» на улице Октябрьской в селе Рюхов Унечского района 8 октября.
Сама авария случилась около одиннадцати утра. По предварительным сведениям, 64-летний водитель указанной машины задним ходом сбил 77-летнюю женщину-пешехода.
В результате ДТП у пенсионерки - закрытый оскольчатый перелом левого бедра со смещением, скальпированная рана предплечья; ее госпитализировали.
Напомним, 8 октября случилась авария с фурой в Севском районе, погибла женщина.
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