Фургон задним ходом наехал в Унече на пожилую пенсионерку

Прасковья Петровна Пригаркина, 88-летняя пенсионерка, ушла из дома 18 августа 2018 года и не вернулась.

Состояние подъездов дома №30 на Автозаводской вызывает возмущение у местных жителей.

В Смоленском регионе Московской железной дороги для повышения безопасности движения автомобильного и железнодорожного транспорта с начала года проведен ремонт 16 переездов (15 расположены на территории Смоленской области и 1 – Калужской). До конца года железнодорожники планируют отремонтировать еще 11 переездов.

Пожар в двухэтажном доме барачного типа случился по улице Черняховского в областном центре 9 октября.

ДТП с участием трех машин Daewoo Matiz, Audi 80 и «ВАЗ 2106» случилось в Ярцевском районе 8 октября, погибли двое.

Кандидаты от крупного бизнеса могут уменьшить лояльность избирателей к коммунистам, полагает директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов. Накануне единого дня голосования отдельные представители и сторонники КПРФ вновь заговорили о давлении на партию. Могут ли эти действия быть связаны с попытками активизировать электорат?

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Напомним, 8 октября случилась авария с фурой в Севском районе, погибла женщина.

В результате ДТП у пенсионерки - закрытый оскольчатый перелом левого бедра со смещением, скальпированная рана предплечья; ее госпитализировали.

Сама авария случилась около одиннадцати утра. По предварительным сведениям, 64-летний водитель указанной машины задним ходом сбил 77-летнюю женщину-пешехода.

77-летняя женщина-пешеход получила травмы, угодив под автомобиль «ГАЗ-2834FE» на улице Октябрьской в селе Рюхов Унечского района 8 октября.

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Задавайте вопросы, УФАС на связи Неделя конкуренции в России С 24 по 27 сентября в городе Сочи прошло ежегодное международное мероприятие «Неделя конкуренции в России». На странице колонки УФАС мы сегодня осветим интересные моменты выступлений на заседаниях Коллегии участников конференции.

«Ростелеком» представил новые цифровые сервисы и новый бренд «Ростелеком» заявил о новом позиционировании и ребрендинге, презентовал новые цифровые сервисы и тарифные линейки, которые учитывают изменение рынка и приоритеты компании.

Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский в рамках форума «РЭН-2018» представил концепцию цифровизации электросетевого комплекса Общества Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский принял участие в открытом совещании «Цифровизация сетей на практике: пути и решения», которое прошло сегодня в рамках форума «РЭН-2018». В мероприятии приняли участие генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский, губернатор Тверской области Игорь Руденя, руководители ДЗО «Россетей».